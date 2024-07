Weniger als die Hälfte der Retaxationen berechtigt

„Nochmal retaxiert, was geht“

LAV-Geschäftsführerin Ina Hofferberth hat den Eindruck, dass manche Krankenkassen die bevorstehenden Retaxerleichterungen in 2023 noch zum Anlass genommen hatten, vermehrt Retaxationen auszusprechen, bevor die gesetzlichen Neuregelungen griffen. Dies sei beispielsweise rund um die Änderung der BtM-Verschreibungsverordnung mit Blick auf die Überschreitung der Höchstmenge deutlich geworden, ebenso bei den Dosierungsangaben bei Fertigarzneimitteln „Die meisten Kassen retaxierten solche Fälle bis unmittelbar einen Tag vor dem Inkrafttreten am 8. April 2023“, so Hofferberth. Die einzige löbliche Ausnahme sei hier die AOK in Baden-Württemberg. Sie habe immer ausgesprochen fair, partnerschaftlich und mit Augenmaß agiert.