Douglas verkauft Online-Apotheke Disapo

Nun ist es klar: Wie Douglas in einer Presseinformation mitteilte, wurde am 16. Juli mit der niederländischen Gesellschaft MYA Health B.V. ein Kaufvertrag für Disapo unterzeichnet. Die Transaktion soll voraussichtlich Ende Juli 2024 abgeschlossen sein. Die Douglas Group erwartet sich dadurch nach eigenen Angaben eine Verbesserung der Profitabilität.

Der Konzern hatte Disapo im Rahmen der damaligen Strategie übernommen, in den Apothekenmarkt einzutreten und Beauty und Gesundheit zusammenzuführen. Der Kaufpreis soll im mittleren zweistelligen Millionenbereich gelegen haben. Nach den damaligen Vorstellungen Müllers wollte sich Douglas dadurch ein neues Wachstumsfeld erschließen.

Konzentration auf „Premium Beauty“

Nun also die 180-Grad-Wende. Nach Unternehmensangaben hat sich Douglas Anfang 2023 entschlossen, mit seiner neuen Wachstumsstrategie „Let it Bloom - Douglas 2026“ den Fokus mittels stationärer Geschäfte und Online-Shops wieder auf das „robuste und stark wachsende Kerngeschäft Premium-Beauty“ zu legen. Disapo fand in diesem Konzept offensichtlich keinen Platz mehr.