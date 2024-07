„Der Abschluss kam auf beiden Seiten mit der Faust in der Tasche zustande“

Auch die Reaktionen vonseiten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind alles andere als euphorisch. Kann die jetzt vereinbarte Tarifanpassung tatsächlich die Abwanderungstendenzen in andere Branchen aufhalten?

Aktuell ist dieser Abschluss eher als Zeichen des guten Willens zu verstehen. Langfristig muss da mehr passieren – wir können zum jetzigen Zeitpunkt allerdings nicht auf lange Sicht fahren. Mehr war in dieser Runde einfach nicht möglich. Und ich bin froh, dass Adexa ein gewisses Verständnis dafür aufgebracht hat, unter welchen Zwängen die niedergelassenen Kollegen derzeit stehen.

Wie stehen Sie zu der Kritik, mit der Tariferhöhung das falsche Signal nach Berlin zu senden?

Die große Politik interessiert das, was wir in Tarifverhandlungen machen, absolut nicht. In Berlin wird das überhaupt nicht wahrgenommen. Insofern glaube ich nicht, dass wir damit ein wie auch immer geartetes Signal Richtung Ampel senden. Abgesehen davon dürfen wir nicht in Schockstarre verfallen, weil die Politik nun einmal gerade so ist, wie sie ist. Wir sind gezwungen, weiterhin produktiv zu arbeiten und zu Tarifabschlüssen zu kommen. Dazu gehört auch, das Kreuz durchzudrücken und solche Kritik auszuhalten.

Wie viel Hoffnung hegen Sie, dass sich die wirtschaftliche Lage der Apotheken in den kommenden Jahren verbessern wird?

Ich vermute, dass wir nach der Bundestagswahl im kommenden Jahr einen Politikwechsel erleben werden. Die Ampel wird voraussichtlich keine Chance haben, in dieser Konstellation weiterhin in Regierungsverantwortung zu bleiben. Es werden sich andere Mehrheiten bilden, andere Koalitionen finden und ich hoffe sehr, dass der eine oder andere Entscheidungsträger ein anderes Bild von den Apotheken haben wird als Lauterbach.

Was bedeutet das für den Entwurf eines Apotheken-Reformgesetzes? Sollte der Berufsstand auf Anpassungen im parlamentarischen Verfahren setzen oder darauf, dass er in der Schublade verschwindet und sich in der kommenden Legislaturperiode ganz neue Chancen eröffnen?

An diesem Entwurf wären so viele Anpassungen nötig, dass ich mir nicht vorstellen kann, wie das im parlamentarischen Verfahren gelingen soll. Mit seinen Plänen gibt Lauterbach die Apotheken zum Abschuss frei. Ein System, das so viele Jahre keine Honorarerhöhung erhalten hat, kann nur an Grenzen stoßen. Und das führt unweigerlich zu Leistungskürzungen für die Patienten und Abstrichen beim Verbraucherschutz. Ich hoffe eher darauf, dass wir in einer neuen Regierung wieder einen besseren Draht zum Gesundheitsminister aufbauen können, mit dem wir dann neu Anlauf nehmen.

Herr Rochell, vielen Dank für das Gespräch!