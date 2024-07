Apothekenreform nicht im Kabinett CDU-Politiker halten nichts von „Apothekenreform gegen die Apotheker“

Das Apotheken-Reformgesetz war heute kein Thema im Bundeskabinett – in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion sieht man Lauterbachs Politikstil damit an seine Grenzen gekommen. Die Oppositionspolitiker Tino Sorge und Georg Kippels stellen sich offensiv an die Seite der Apotheken.