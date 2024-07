„Enttäuschte Hoffnungen“ bei VdPP, vdää* und DBfK

In einer gemeinsamen Stellungnahme haben sich der Verein demokratischer Pharmazeutinnen und Pharmazeuten (VdPP), der Verein demokratischer Ärztinnen und Ärzte (vdää*) sowie der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) am vergangenen Freitag zur geplanten Apothekenreform positioniert. Die Arzneimittelabgabe in Filial- und Zweigapotheken ohne Anwesenheit von Approbierten lehnen sie ab. Die vorgesehenen Reformen würden weder das Fachkräfte- und Nachwuchsproblem lösen, noch seien sie geeignet, das Apothekensterben in der Fläche zu stoppen.