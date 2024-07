Komplementärmedizin in der Onkologie

Literatur

[1] S3-Leitlinie Komplementärmedizin in der Behandlung von onkologischen PatientInnen. Deutsche Krebsgesellschaft e. V. (DKG), Stiftung Deutsche Krebshilfe (DKH), AWMF-Registernummer: 032-055OL, Stand Mai 2024

[2] Onken J et al. Safety and Tolerance of D,L-Methadone in Combination with Chemotherapy in Patients with Glioma. Anticancer Res 2017;37(3):1227-1235, doi: 10.21873/anticanres.11438

[3] Methadon bei Krebspatienten: Zweifel an Wirksamkeit und Sicherheit. Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und medizinische Onkologie. 26. April 2017

[4] Deutsche Krebshilfe fördert Methadon-Therapiestudie. Wirkstoff soll die Chemotherapie bei Darmkrebs verstärken. Pressemitteilung der Deutschen Krebshilfe, 28. Oktober 2019

[5] D,L-Methadone and mFOLFOX6 in Treatment of Advanced Colorectal Cancer (MEFOX). StudienNr. NCT05212012, clinicaltrials.gov/study/NCT05212012