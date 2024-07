Übernehmen Maschinen die Apotheke?

Neben Overwiening kommt auch die Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes, Carola Reimann, in dem am Mittwoch veröffentlichten „Zeit“-Artikel zu Wort. Sie unterstützt Karl Lauterbachs (SPD) Reformpläne, schließlich saß sie auch zuvor 17 Jahre für seine Fraktion im Bundestag. Reimann ist überzeugt: „Diese Reform sichert die flächendeckende Apothekenversorgung in Zeiten des Fachkräftemangels.“ Das schütze auch vor einer Übernahme der Versorgung durch „Amazon und Co“. Die AOK-Vorsitzende schließt sich der Deutung Lauterbachs an, der vorgibt, mit seinen Reformplänen gegen die Ausbreitung des Arzneimittelversandhandels agieren zu wollen.

Zudem spiele der Kostenfaktor eine zentrale Rolle für die Bewertung der Reformpläne: Die geplanten Apotheken ohne Apotheker*innen seien schlichtweg billiger, so Reimann. Die PTA-geleitete Apotheke sei dabei nur der Anfang: Die AOK-Chefin kann sich gut vorstellen, zukünftig die Vor-Ort-Betreuung ohne menschliches Personal abzuwickeln. Wenn die Anwesenheit von Apotheker*innen nur noch per „telepharmazeutischer“ Zuschaltung notwendig ist, könne dies auch gleich über einen Automaten mit Bildschirm erfolgen. Reimann sieht darin eine „pragmatische Ergänzung der Vor-Ort-Apotheken“, insbesondere auf dem Land.