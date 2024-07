Bremen mit der geringsten Apothekendichte

Auch die Beschäftigungsverhältnisse in Apotheken hat Destatis auf der Grundlage des Mikrozensus 2023 beleuchtet. „Um die flächendeckende Versorgung durch Apotheken in Deutschland langfristig zu gewährleisten, wird auch über die Vorschrift zur Anwesenheit von Apothekerinnen und Apothekern diskutiert“, heißt es dazu in der Pressemitteilung.

Demnach arbeiteten 214.000 Menschen im Jahr 2023 in Apotheken. Davon seien 27,9 Prozent angestellte Apotheker*innen und 31,5 Prozent PTA. 16,8 Prozent arbeiteten als Verkaufspersonal, 6,4 Prozent verrichteten Fahrdienste. Der Frauenanteil bei den Beschäftigten in Apotheken liege bei 82,2 Prozent.