Nephrologen wollen Urintests und vertiefte Beratung in Apotheken

Bisher ist unter anderem vorgesehen, dass Versicherte in der Apotheke bestimmte neue pharmazeutische Dienstleistungen in Anspruch nehmen können, die der Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes mellitus sowie tabakassoziierter Erkrankungen dienen. Der DGfN reicht das nicht: „Wenn man Apotheken die Beratung zur Prävention und Früherkennung zu Risikofaktoren von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Tabak-assoziierten Erkrankungen als pharmazeutische Dienstleistung zutraut, gehört auch eine Beratung zu Prävention und Früherkennung von chronischen Nierenerkrankungen dazu“, schreibt sie in ihrer Stellungnahme. „Hierzu würde beispielsweise die Beratung zählen, dass längere Einnahmen von Schmerzmitteln nierenschädigend sein können, dass auf Ernährung und Trinkmenge zu achten ist und dass die Nierenfunktion gezielt geprüft werden muss, weil Nierenerkrankungen lange symptomlos verlaufen, aber bereits zu diesem Zeitpunkt ein relevantes kardiovaskuläres Risiko darstellen.“

Urintests als pharmazeutische Dienstleistung

Zudem regt die Fachgesellschaft an, auch eine einfache, unspezifische Messung der Urinwerte als pharmazeutische Dienstleistung zu etablieren. „Die schnellste Methode, um den Urin zu untersuchen, ist ein Urin-Schnelltest“, erläutert sie. Solche Schnelltests, bei denen mithilfe einer Farbtafel zum Beispiel erhöhte Eiweißwerte detektiert werden können, würden bereits jetzt in Apotheken verkauft. „Jedoch finden dort bisher keine Testungen und Beratungen von Patientinnen und Patienten statt.“ Das soll sich nach dem Wunsch der Nephrologen ändern, um Patientinnen und Patienten mit auffälligem Testergebnis in der Folge ärztlich behandeln zu können.

Auch die ABDA hatte in ihrer Stellungnahme angeregt, unter anderem die chronische Nierenkrankheit als weitere Erkrankung im Blick zu haben, bei deren Früherkennung öffentliche Apotheken einen wichtigen Betrag leisten könnten.

Die vollständige Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie steht auf der Website der DGfN zum Download bereit.