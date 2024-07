DAZ-Webinar: CardLink – was Apotheker jetzt wissen müssen

Wie funktioniert CardLink eigentlich? Mit wem muss ich Verträge schließen? Brauche ich eine eigene App? Und was ist, wenn ich erst einmal abwarten möchte? Der bevorstehende Start des CardLink-Verfahrens für die Apotheken vor Ort wirft eine Menge Fragen auf. In unserem DAZ-Webinar am 25. Juli geben Branchen-Experten Antworten.