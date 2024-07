Hessische Petition spaltet Berufsstand / Präqualifizierung entfällt für weitere Hilfsmittel / Großhandel kämpft für Skonto-Verbot

Aktuelle News in Kürze: Erfahren Sie in den ApoNews das Wichtigste zur Petition des Hessischen Apothekerverbands gegen das geplante Apotheken-Reformgesetz, zur Erweiterung der Liste apothekenüblicher Hilfsmittel zum 1. Juli und weshalb die in der Apothekenreform vorgesehene Skonto-Freigabe laut einem Rechtsgutachten im Auftrag des Phagro verfassungswidrig ist.