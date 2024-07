Tabletten, Schäume, Lutscher: Neue Arzneiformen in der Rezeptur

Selbst die über 100.000 in Deutschland zugelassenen Fertigarzneimittel decken nicht jeden individuellen Arzneimittelbedarf einzelner Patient:innen. Manchmal hapert es an der Darreichungsform, dann an der Dosierung, an der fehlenden Wirtschaftlichkeit oder Langzeitstabilität oder der erforderlichen Kombination von Wirkstoffen, die es „fertig“ einfach nicht gibt.