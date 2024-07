Am 1. Juli hatte der Hessische Apothekerverband (HAV) auf der Plattform openPetition die Petition „Gegen das geplante Apothekenreformgesetz – keine ‚Apotheken ohne Apotheker‘!“ gestartet. Seitdem haben diverse Landesapothekerverbände und Kammern zur Mitzeichnung aufgerufen. In vielen öffentlichen Apotheken liegen zudem Unterschriftenlisten aus – für all jene, die eine Unterschrift auf Papier bevorzugen. Nach wie vor sind Unterschriften willkommen – digital funktioniert dies ganz einfach unter www.openpetition.de/apothekenreform.