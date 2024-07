Am Donnerstag hat der Deutsche Bundestag das Medizinforschungsgesetz (MFG) mit den Stimmen der Regierungsfraktionen verabschiedet. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) betonte in der abschließenden Debatte, wie wichtig das Gesetz für die Bekämpfung derzeit unheilbarer oder seltener Erkrankungen sei. Klinische Forschung werde damit „besser, billiger, schneller“. Deutschland solle „zurück auf einen Spitzenplatz in der medizinischen Forschung“, so der Minister. „Davon werden wir alle profitieren.“ Er verteidigte die vertraulichen Erstattungsbeträge: Transparenz wäre zwar wünschenswert, allerdings sei dies nicht möglich, solange andere Staaten nicht ebenso transparent bei der Preisbildung agierten. „Wir haben die höchsten Arzneimittelpreise in ganz Europa, weil wir als einzige Transparenz geboten haben“, erklärte Lauterbach.