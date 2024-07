Bringt das E-Rezept endlich die Effekte, auf die die Versender seit Jahren warten? Während Redcare im ersten Quartal nur 6,8 Prozent beim Umsatz mit elektronisch bestellten rezeptpflichtigen Arzneimitteln in Deutschland zulegen konnte, beläuft sich im zweiten Quartal das Plus auf 37 Prozent. Das teilt das Unternehmen am heutigen Donnerstag im niederländischen Sevenum auf Basis vorläufiger Zahlen mit.