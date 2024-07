Doch was sind eigentlich Kleiderläuse und wie unterscheiden sie sich von anderen Läusen? Mit ihrer Länge von drei bis vier Millimeter ist die Kleiderlaus die größte Menschenlaus und mit bloßem Auge gut sichtbar (s. Tab.) [3]. Während sie im nüchternen Zustand weißlich-gelblich scheint, ist sie nach der Blutmahlzeit ‒ die sie mehrmals am Tag und ausschließlich vom Menschen zu sich nimmt – rostrot. Anders als Kopfläuse sind Kleiderläuse durchaus in der Lage, bei 23 Grad Celsius Umgebungstemperatur bis zu vier Tage ohne Blutmahlzeit zu überleben. Ihr Körper gliedert sich deutlich in Kopf, Brust und Hinterleib. Mit ihren drei mit Krallen versehenen Beinen pro Körperseite ist die Kleiderlaus in der Lage, sich schnell sowohl an Haaren als auch Nähten und Säumen von Kleidungsstücken festzuhalten, sowie sich vorwärts wie rückwärts oder seitwärts in den Zwischenräumen zwischen Kleidung und der Haut zur Nahrungsaufnahme zu bewegen. Hüpfen oder Springen hingegen gehören nicht zu ihren Fähigkeiten. Der Lebenszyklus einer Kleiderlaus beträgt etwa 30 bis 40 Tage. In dieser Zeit legt ein Weibchen täglich etwa fünf bis 14 tropfenförmige, weißliche, mit bloßem Auge sichtbare Eier (= Nissen), die mit einem Deckel versehen sind. Diese klebt sie mithilfe eines speziellen Klebesekrets perlschnurartig an den Kleiderfasern fest. Nach sieben Tagen schlüpft aus jeder Nisse eine etwa ein Millimeter lange Larve, die nach etwa sieben bis 14 weiteren Tagen geschlechtsreif ist. Bei Umgebungstemperaturen um die 20° C und weniger kommt es zum Entwicklungsstopp. Auch höheren Temperaturen gegenüber sind die Kleider­läuse nicht wohl gesinnt und wandern beispielsweise bei fieberhaften Infekten beim Wirt auf den nächsten Menschen ab [3-6].