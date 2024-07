Triptane: Achtung bei Hypertonie und Patienten unter 60 Jahren

In Subgruppenanalysen zeigte sich, dass insbesondere bei einem akuten Koronarsyndrom in der Vergangenheit, Hypertonie und einem Alter unter 60 Jahren das Herzinfarktrisiko bei Einnahme eines Triptans erhöht ist. Einen ischämischen Schlaganfall erlitten vor allem männliche Personen, Patienten unter 60 Jahre und Personen mit Hypertonie in der Anamnese. Auch für einen nicht näher spezifizierten Schlaganfall waren insbesondere männliche Personen und Dia­betes­patienten anfällig. Allerdings sind diese Subgruppenanalysen aufgrund der geringen Fallzahlen durchaus kritisch zu sehen.

Insgesamt kann die Einnahme von Triptanen bei Personen, die ein ge­ringes kardiovaskuläres Risiko haben, als sicher gewertet werden. So tritt ein Schlaganfall oder Herz­infarkt nur bei einem von 30.000 Patienten auf.

Literatur

Petersen CL et al. Risk of Stroke and Myocar­dial Infarction Among Initiators of Triptans. JAMA Neurol 2024;81(3):248-254, doi: 10.1001/jamaneurol.2023.5549