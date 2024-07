Bisher haben schon über 100 Apotheken diesen Award erhalten und viele weitere Apotheken erlernen gerade innerhalb des Mentoring Programms eine zukunftsstarke Apothekenführung. Damit haben sie die Chance auf die Zertifizierung und Auszeichnung zur „Apotheke der neuen Zeit: great apo to work“. Mit dieser Employer Branding Marke wird den zertifizierten Apotheken bescheinigt, dass sie sich für eine wertschätzende und inspirierende Mitarbeiterführung einsetzen und diese täglich mit vollem Einsatz leben.

Mit diesem Logo sollen Kunden und Mitarbeitende sowie Bewerber und Bewerberinnen sehen, dass in dieser Apotheke Wertschätzung, ein gutes Betriebsklima, Informationsaustausch, Feedback sowie Weiterbildungsmöglichkeiten eine wichtige Rolle spielen.

Ein gutes Betriebsklima ist auch für Kunden direkt zu spüren und führt zu einer höheren Umsatzentwicklung. Wenn alle Mitarbeitenden an einem Strang ziehen, die Aufgaben in allen Bereichen motiviert durchgeführt werden und die Kunden mit großer Kompetenz beraten sowie die neuen Gesundheitsdienstleistungen angeboten werden, dann steigen die Synergien und damit auch die Gewinne.

Das Erlernen einer zukunftsorientierten Apothekenführung und der gleichzeitige Aufbau einer starken Employer Branding Marke kann teilnehmenden Apotheken einen Wachstumsvorteil verschaffen. Fachkräfte werden so von der Qualität der Apotheke als Top-Arbeitgeber überzeugt. Neue Mitarbeiter finden und zeitgleich Top-Mitarbeiter binden, um so mit einem motivierten Erfolgsteam neu erforderliche Zukunftskonzepte und Prozesse gewinnbringend umzusetzen: Das ist der Weg zu langfristigem Erfolg.

