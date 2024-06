Sorge: „Nutzen Sie die Versorgung, die wir haben“

Verbunden mit dem Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz waren eigentlich Gesundheitskioske und Primärversorgungszentren – am Ende blieb von denen aber im Kabinettsbeschluss nichts mehr übrig. In der 1. Lesung im Bundestag war nun die große Frage, was in dem Gesetz überhaupt noch drinsteckt.