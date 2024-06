Hessen stellt sich gegen Lauterbachs Reformpläne

„Der Minister muss nochmal gründlich über seinen Entwurf nachdenken“, schloss Seyfarth, „wir werden unseren Teil dazu beitragen und weiterkämpfen.“ Der „Kristallisationskeim“ sei gesetzt, sagte er, „um im pharmazeutischen Sprachgebrauch" zu bleiben.

Auf der Rednerliste standen dann Politiker*innen aus der Landespolitik, unter anderem die Fraktionsvorsitzende der Unionsfraktion im hessischen Landtag, Ines Claus, die die uneingeschränkte Unterstützung des Ministerpräsidenten und der Gesundheitsministerin zusagte. Sie berichtete zudem von einem Brief, an Lauterbach. Darin habe sie erläutert, dass die 1400 Apotheken in Hessen ein unersetzbarer Bestandteil des Gesundheitssystems seien. Sie rief dazu auf, gemeinsam dafür so sorgen, dass das Gesetz in Berlin gestoppt werde. Aber auch Politiker*innen von den Grünen, FDP und der SPD stellten sich hinter die Apothekerschaft.

So sagte beispielsweise der gesundheitspolitische Sprecher der Freien Demokraten im Hessischen Landtag, Yanki Pürsün: „Eine Apotheke ohne anwesenden Apotheker, also eine ‚Apotheke light‘, darf es nicht geben. Wir Freie Demokraten lehnen die Apothekenreform in der aktuell diskutierten Form ab, denn das Vorhaben des Bundesgesundheitsministeriums sichert weder die pharmazeutische Versorgung, noch stärkt es die Freien Berufe. Die vorgelegte Reform würde diese sogar schwächen und den Apotheker-Beruf entwerten. Dem Apothekermangel muss mit nachhaltigen und sinnvollen Lösungen begegnet werden, mit der jetzt diskutierten Form macht das Bundesgesundheitsministerium es sich zu leicht. Eine Absenkung der Versorgungsqualität darf nicht die Antwort auf das Problem sein.“

Nach etwas mehr als einer Stunde, als Matthias Körner, arbeitsmarktpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Hessischen Landtag, die Bühne betrat, brach ein Gewitter los. So standen die Apothekenteams im wörtlichen Sinne im Regen, obwohl auch er ihnen Unterstützung zusagte.