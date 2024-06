„Apotheker ohne Grenzen“ berichtet über Hilfslieferungen für die Ukraine

Der Verein „Apotheker ohne Grenzen“ (AoG) hat anlässlich seiner Jahrestagung am Donnerstag in einer Online-Konferenz über seine Hilfe für die Ukraine berichtet. Kurz nach Beginn des Krieges hatte AoG am 9. März 2022 die erste Arzneimittellieferung auf den Weg gebracht. Am 30. März wurden bereits Hilfsgüter in Höhe von 100.000 Euro geliefert, so der Verein. Insgesamt konnten demnach bis heute 192 Lieferungen in die Ukraine im Wert von über 3,4 Millionen Euro zugestellt werden.