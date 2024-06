Overwiening-Liste holt absolute Mehrheit bei der Kammerwahl

Auch wenn es bundesweit viel Kritik hagelt, den Rückhalt ihrer eigenen Kammer Westfalen-Lippe hat ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening ganz offensichtlich und so steht einer weiteren Amtszeit als Präsidentin eigentlich nichts im Wege: 57,23 Prozent (2019: 55,25 Prozent) der abgegebenen Stimmen entfielen bei der Kammerwahl auf die von ihr angeführte Gemeinschaftsliste. In der 103-köpfigen Kammerversammlung bedeutet das 60 Sitze (2019:54). Die Aktiven Apotheker*innen erzielten 37,25 Prozent und damit 38 Sitze. Bei der Kammerwahl 2019 waren sie auf 37,71 der Stimmen und 38 Sitze gekommen. Die Basisapotheker, die nur in zwei von drei Wahlkreisen, nämlich Detmold und Münster, antraten, erreichten 5,5 Prozent der Stimmen gegenüber 7,04 Prozent im Jahr 2019. Sie nehmen damit 5 Sitze in der Kammerversammlung ein. Im Gegensatz zur letzten Wahl hat sich der Frauenanteil leicht erhöht: Während aktuell 44 Apothekerinnen und 53 Apotheker im Apothekerparlament sitzen, werden es künftig 52 Apothekerinnen und 51 Apotheker sein.