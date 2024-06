Morphium fürs Klo?

Besser als das Herunterspülen sind offizielle Rückgabeprogramme – das schreibt auch die FDA auf ihrer Website. Hier informiert sie Patienten, wo sie Altmedikamente abgeben können. Wer in abgelegeneren Gegenden wohnt, kann immer noch auf den nächsten „Drug Take Back Day“ warten. Am letzten solchen Tag im April 2024 wurden in fast 5.000 US-Gemeinden temporäre Sammelstellen eingerichtet und 335 Tonnen Altmedikamente gesammelt [7].

In Deutschland gehören Arzneimittel einschließlich vernichteter Betäubungsmittel in den Restmüll, wenn dieser in der Kommune verbrannt wird. Mancherorts ist dies jedoch nicht der Fall – dann müssen die BtM-Reste als Problemabfall entsorgt werden. Wie jede Kommune damit umgeht und was zu tun ist, kann auf der Website https://arzneimittelentsorgung.de/home/ nachgelesen werden.

Michael Müller von der Universität Freiburg findet, dass diese Flickenteppich-Lösung auf lange Sicht nicht ausreicht. Für Altmedikamente fordert er eine Rücknahmepflicht in Verantwortung der Hersteller – organisiert über eine einheitliche Infrastruktur. „Altmedikamente sollten zur Entsorgung in die Apotheke gebracht werden können“, sagt er gegenüber der DAZ. „Das ist natürlich ein Mehraufwand, der entsprechend vergütet werden muss.“

Solange das aber nicht der Fall ist, bleibt den Apothekerinnen und Apothekern nichts anderes übrig, als die Patientinnen über die richtige Entsorgung aufzuklären – und über die Gefahren, die von manchen Altmedikamenten ausgehen.

