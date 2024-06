Unzufriedenheit mit nationalen Gesundheitssystemen in Europa wächst

Die Menschen in Europa sind in zunehmendem Maß unzufrieden mit ihren nationalen Gesundheitssystemen. Das zeigt der Stada Health Report 2024, der an diesem Montag in Rom vorgestellt wurde. Der Generikahersteller hatte im Februar und März 46.000 Menschen in 23 Ländern befragt. Es ist der zehnte Bericht seiner Art. Er wird jährlich veröffentlicht.

Die Zufriedenheit sank demnach von 74 Prozent im Jahr 2020 auf 56 Prozent in diesem Jahr. Die Zufriedenheit in Ungarn ist mit 26 Prozent am niedrigsten, in Belgien mit 85 am höchsten. Am stärksten sank sie aber in Deutschland (2020:80 Prozent, 2024: 64 Prozent) und Großbritannien (2020: 85 Prozent, 2024: 56 Prozent).

Zu den Gründen für die Zufriedenheit zählten die Menschen vor allem die gute Beratung durch Ärzt*innen und Apotheker*innen und die Verfügbarkeit von Arzneimitteln.

Als Hauptgründe für die Unzufriedenheit wurde genannt, dass es Schwierigkeiten gibt, Termine zu bekommen. Es folgten direkte oder indirekte Erfahrungen mit einer nicht angemessenen Behandlung und auch ein allgemeines Misstrauen gegenüber Gesundheitspolitiker*innen.