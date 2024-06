Inhalationsallergien bei kleinen Kindern ernst nehmen

Ursächlich für die Allergien ist eine Überreaktion des eigenen Immunsystems auf eigentlich harmlose Stoffe. Die Entstehung einer Allergie läuft in zwei Phasen ab: In der ersten Phase, der sogenannten Sensibilisierungsphase, kommt der Körper erstmals mit dem Allergen in Kontakt und bildet IgE-Antikörper. Diese binden an Mastzellen, die sich vor allem in den Schleimhäuten der Atemwege, der Haut und des Verdauungstrakts befinden. Die eigentliche allergische Reaktion folgt erst nach mehrmaligem Kontakt mit dem Allergen. Sobald dieses zwei Antikörper überbrückt, strömen Calcium-Ionen in die Mastzelle ein und aktivieren über die Phospholipase A und die Arachidonsäure-Kaskade die Bildung und Freisetzung von hochaktiven Mediatoren wie Serotonin, Histamin, Bradykinin, Heparin und Leukotrienen [3, 4].

Die typischen Allergiesymptome wie juckende, gerötete, brennende, teils geschwollene Augen, Fließ- oder Stockschnupfen und Niesattacken sind die Folge. Im Laufe der Erkrankungen entwickeln viele Betroffene zudem Kreuzallergien (s. Kasten „Verwechslungsgefahr im Körper”).