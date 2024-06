Fußball-EM: Was darf der Arzt am Spielfeldrand?

Werden Schmerzmittel auf dem Sportplatz eingesetzt?

Fußball ist eine Kontaktsportart, bei der man unweigerlich in zum Teil harte Zweikämpfe verwickelt wird. In jedem Training und bei jedem Spiel – vor allem bei einem Turnier – zeigen die Sportler vollen Einsatz: Jeder Profi will spielen und dann auch seine beste Leistung bringen. So ist es unvermeidlich, dass man im Kampf um den Ball einen Schlag auf den Fuß oder auf ein anderes Körperteil bekommt, was oft sehr schmerzhaft sein kann. Im Spiel, erklärt Mannschaftsarzt Schweizer, stehen die Spieler meist so unter Adrenalin, dass sie keinen großartigen Schmerz verspüren – es sei denn, es handelt sich um eine ernsthafte Verletzung. „Da fragt keiner nach einem Schmerzmittel.“

Schmerzmittel spielen eher bei bestehenden Verletzungen eine Rolle, die während der Belastung des Spiels wieder aufflammen. Dann könne ein Analgetikum am Spielfeldrand oder beispielsweise in der Halbzeitpause gegeben werden, so Schweizer. In der Regel werden die Arzneimittel oral eingenommen. Zu den gängigen Schmerzmitteln gehören Diclofenac, Ibuprofen, ASS, Paracetamol und Etericoxib.

Doping oder nicht? Hilfestellung durch die NADA App

Um sicherzustellen, dass verabreichte Arzneimittel den aktuellen Vorgaben in Sachen Doping entsprechen, nutzen die Mannschaftsärzte im Profisport die „NADA App“. Die Stiftung Nationale Anti Doping Agentur Deutschland ist die maßgebliche Instanz für sauberen Sport in Deutschland. Im Juli 2002 wurde die NADA gegründet und anerkannt. Seither setzt sie sich für Fairness und Chancengleichheit im Sport ein. Die App der NADA und die dieser zugrundeliegende Datenbank NADAmed zeigen bei Wirkstoffeingabe an, ob der entsprechende Stoff im Spiel, im Training oder im Spiel und im Training erlaubt ist. Bei bestimmten Substanzen ist eine mehrtägige Pause erforderlich, ehe der Sportler wieder spielen darf.