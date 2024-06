UEFA-Kampagne zur Herz-Lungen-Wiederbelebung

In 11 Fanzonen in ­Europa werden Wiederbelebungs­trainings für Fans angeboten, es gibt ein interaktives Trainingsmodul für die Herzdruckmassage und Wiederbelebungswettbewerbe mit Reanimationspuppen sowie Reanimations­schulungen für die Fußballteams und Angestellten der UEFA.

Inzwischen wurden im Rahmen der Kampagne ungefähr 12.000 Menschen geschult, wie es in einer Pressemitteilung der UEFA heißt. Bereits im Februar 2024 wurde unter www.get-trained.com ein interaktives Trainingsmodul eingeführt, in dem Wiederbelebungsmaßnahmen von prominenten Spielern in weniger als vier Minuten erklärt werden. Das „Training“, in dem der Nutzer wiederbeleben übt, findet dann in einer virtuellen Umkleidekabine statt.

Während der Euro2024 wird die gesamte Kampagne mit einem TV-Werbespot unterstützt und auf Tafeln in den Stadien sichtbar sein. In den Fanzonen gibt es Stände, bei denen Fans in einem E-Learning-Kurs gezeigt wird, wie man eine Herzdruckmassage und Beatmung durchführt. Mit Reanimationspuppen kann dann geübt werden.