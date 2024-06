„Möchten Sie Cannabis-Patient werden?“

Vom 14. bis 16. Juni trafen sich in Berlin tausende Cannabiskonsumenten, die keine Angst mehr vor Strafverfolgung haben. Europas größte Hanfmesse, die Mary Jane Berlin, erwartete in diesem Jahr vom 40.000 Besucher – rund 10.000 mehr als im Vorjahr. Seit dem 1. April ist laut Cannabisgesetz der Besitz von 25 Gramm „Gras“ legal, ebenso der Eigenanbau. Viele Besucher kauften Samen oder junge Stecklinge, um sie zu Hause zu züchten.

Das Gesetz soll auch die Mitgliedschaft in Anbauvereinen ermöglichen. Allerdings können die Vereine erst ab dem 1. Juli bei den zuständigen Behörden Anträge stellen, über die innerhalb von drei Monaten entschieden wird. „Ab dem Tag, an dem wir die Genehmigung haben, können wir die Samen in die Erde bringen“, sagt Christian Schmidt, Vorsitzender des Berliner Anbauvereins Green Social Club auf der Messe. Erst zum Jahreswechsel werden die Mitglieder die erste Ernte in den Händen halten.