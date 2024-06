Krankenkassen und Hausärzte kritisieren Entwurf zum Gesundes-Herz-Gesetz

Das sieht auch der Hausärztinnen- und Hausärzteverband (HAEV) so: „Es ist sehr befremdlich, wie detailliert der Gesetzgeber in konkretes ärztliches Handeln eingreifen will, beispielsweise indem er darlegt, wann Versicherte Anspruch auf die Versorgung mit Statinen haben. Das ist nichts, was eine staatliche Behörde zu entscheiden hat.“