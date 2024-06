Entzündungsregulator bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen entdeckt

ETS2 ist ein Transkriptionsfaktor, der als Teil eines Signalweges an Enhancer bindet, dadurch wird die Transkription von Genen verstärkt. Und die Gene, die ETS2 hochregulieren kann, haben es in sich, wie die Forschungsarbeit zeigt: Unter anderem durch eine Genom-weite Assoziationsstudie erkannte die Forschungsgruppe, dass Genvarianten bei von ETS2 regulierten Genen mit einem erhöhten Risiko für Morbus Crohn und Colitis ulcerosa einhergehen. Ungefähr 75 Prozent der Europäer und über 90 Prozent der Afrikaner trägt ein ETS2-Risiko-Allel. Auch andere entzündliche Erkrankungen wurden bereits mit ETS2-regulierten-Genen in Verbindung gebracht: Primär sklerosierende Cholangitis, Takayasu Arteriitis und Spondylitis ankylosans treten mit bestimmten Genvarianten, die über ETS2 aktiviert werden, statistisch häufiger auf.

Um der Funktion von ETS2 auf die Spur zu kommen, untersuchte die Forschungsgruppe Makrophagen, die den Transkriptionsfaktor über- oder unterexprimierten. Fast alle Entzündungsfunktionen von Makrophagen werden demnach von ETS2 reguliert. Auch die Produktion von Cytokinen, die bekannterweise bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen involviert sind, wie Tumornekrosefaktoren (TNF) oder Interleukin (IL)-23, wurden in den Analysen von ETS2 beeinflusst. Außerdem werden einige der bereits bekannten Risikogene für chronisch entzündliche Darmerkrankungen über den ETS2-Signalweg abgelesen. Makrophagen, die ETS2 überexprimierten, ähnelten in ihrer Cytokin-Aussschüttung krankheitsaktiven Entzündungszellen. Die Forschungsgruppe konkludierte: ETS2 ist der zentrale Regulator in Makrophagen im Rahmen von entzündlichen Vorgängen, wie sie bei Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa stattfinden.