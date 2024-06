13 Millionen Rezepturarzneimittel stellen Apotheker*innen und PTA in den Apotheken hierzulande jährlich her – und all diese dafür benötigten Ausgangsstoffe wollen geprüft sein, damit ihre Qualität stimmt. Eine effiziente Ausgangsstoffprüfung spart Ressourcen und Zeit in der Apotheke. Liegt der Apotheke ein valides Prüfzertifikat vor, dann genügt eine sorgfältige Identitätsprüfung. Nur: Wie machen Sie diese? Müssen Sie zwingend nach Arzneibuch prüfen? Dürfen Apotheker:innen denn – wenn mehrere Prüfungen in einer Monografie stehen – irgendeine beliebige auswählen? Und was machen Sie, wenn eine Charge in mehreren Behältnissen in die Apotheke kommt – reicht es, wenn Sie sodann lediglich eine Packung prüfen?