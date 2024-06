Bereits Anfang Juni hatten die Tories angekündigt, Pharmacy First auch auf die Unterstützung bei Wechseljahrbeschwerden, Verhütung und die Behandlung von Brustinfektionen auszuweiten. In Großbritannien wurde in den letzten Jahren das Angebot medizinischer Versorgung in Apotheken bei leichten Erkrankungen stark ausgeweitet.