In Großbritannien müssen immer mehr Patient*innen in der Notaufnahme behandelt werden, weil sie Arzneimittel zur Gewichtsreduktion missbräuchlich angewendet haben. Darüber berichten Notfallmediziner*innen und fordern klarere Regulierungen. Vor allem über Online-Portale sei es möglich, unter Vortäuschung falscher Fakten an Rezepte zu gelangen.