Ergänzt wird an dieser Stelle noch die Regelung der Zweigapotheken: Diese sind von montags bis sonnabends nur zu einer Dienstbereitschaft für die Dauer von vier Stunden während der ortsüblichen Geschäftszeiten verpflichtet.

Absatz 2 regelt nun, wann von der Dienstpflicht befreit werden kann. Auch hier gibt es eine grundlegende Änderung. Bislang war dies während der ortsüblichen Schließzeiten, der Mittwochnachmittage, Sonnabende oder der Betriebsferien und, sofern ein berechtigter Grund vorliegt, auch außerhalb dieser Zeiten möglich, „wenn die Arzneimittelversorgung in dieser Zeit durch eine andere Apotheke, die sich auch in einer anderen Gemeinde befinden kann, sichergestellt ist“.

Mit der vereinfachten Regelung fällt das alles weg. Zukünftig soll die Befreiung möglich sein, „wenn die Arzneimittelversorgung in dieser Zeit durch eine andere Apotheke, die sich auch in einer anderen Gemeinde befinden kann, sichergestellt ist“. Das BMG will so den Apotheken flexible Öffnungszeiten ermöglichen, „um diese an Personalressourcen und Bedürfnisse der Versorgung vor Ort anzupassen“.

„Weiterentwicklung der Zweigapotheken“

Gleichzeitig werde jedoch auch „der Weiterentwicklung der Zweigapotheken“ Rechnung getragen. Da diese „in erster Linie dazu dienen, Gebiete mit eingeschränkter Arzneimittelversorgung besser zu versorgen und damit eine zusätzliche Versorgungsmöglichkeit darstellen sollen“, sei eine mit den voll ausgestatteten Apotheken vergleichbare Dienstbereitschaft nicht erforderlich, heißt es in dem Entwurf. Mit den flexiblen Geschäftszeiten soll es attraktiver werden, eine Zweigapotheke zu gründen und zu führen.