May erinnert daran, dass man sich als Gewerkschaft 2021 von einem sozialdemokratischen Bundesgesundheitsminister, der aus dem Gesundheitsbereich kommt, für die Angestellten in den öffentlichen Apotheken erhofft hatte, dass sich „die niedrigen Gehälter der rund 150.000 überwiegend weiblichen Angestellten im Branchenvergleich nicht noch weiter verschlechtern“.

Vor-Ort-Apotheken verdursten am ausgestreckten Arm

Es sei aber anders gekommen: „Die Vor-Ort-Apotheken verdursten am ausgestreckten Arm von Minister und Krankenkassen – und werden dabei auch noch mit Herablassung behandelt und mit falschen Versprechungen vertröstet.“

Die geplante Honorarumstrukturierung bezeichnet May als „Verschiebebahnhof“. Sie sei im schlimmsten Fall „ein Einstieg in die Apothekenketten: mit ausgedünntem Personal, noch weniger Aufstiegschancen für Apotheker:innen und mit einem vergifteten Angebot für die PTA, viel Verantwortung für wenig Geld in den Zweigapotheken zu übernehmen.“

Es gibt auch Positives

May hebt aber auch positive Aspekte der Reform hervor: So stärke die bessere Vergütung der Nacht- und Notdienste die Apotheken in der Fläche. Die geplante Aufteilung der Filialleitung sei ein „vernünftiger Plan“ in Zusammenhang mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Personalzulage-Vorschlag nicht im Entwurf

Adexa bedauert darüber hinaus, dass sich ihr Vorschlag, das Fixhonorar um 80 Cent pro Packung verschreibungspflichtiger Arzneimittel zu erhöhen, und das Geld dann ausschließlich in die Löhne zu stecken, nicht in dem Entwurf findet. Die Gewerkschaft hatte die gesetzliche Personalzulage im März gefordert.

May kündigte nun an, im weiteren Gesetzgebungsprozess die Argumente und Interessen der Angestellten mit Nachdruck zu vertreten. „Und wir werden unser Gesprächsangebot an den Gesundheitsminister erneuern, das dieser mit Verweis auf den bisher fehlenden Referentenentwurf ausgeschlagen hatte“, so May.