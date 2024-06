Die stellvertretende DAV-Vorsitzende Anke Rüdinger sagte laut einer Pressemitteilung vom Donnerstag: „Das robuste und respektlose Vorgehen des Ministeriums zeugt von einem tiefen Misstrauen in die Selbstverwaltung von Kostenträgern und Leistungserbringern.“ Es verstärke sich der Eindruck, dass das BMG hier Gesellschafter zweiter Klasse etablieren will. „Der DAV, aber auch die Vertretungen der Ärzte, Zahnärzte und Krankenhäuser werden in der Gesellschafterversammlung immer häufiger ignoriert“, so Rüdinger.

Gegenvorschlag abgewiesen

Demnach sei ein Vorschlag des DAV und anderer Gesellschafter vom BMG mit seiner Mehrheit abgewiesen worden. Dieser hatte vorgesehen, dass der Digitalbeirat neben den Pflichtmitgliedern aus BSI und BfDI aus weiteren Mitgliedern bestehen soll, die über ein „gemeinsames und transparentes Auswahlverfahren“ bestimmt werden.

Der DAV werde nun „sehr kritisch beobachten, ob und wie das neue Gremium tatsächlich einen Mehrwert liefert und sich in seinem Wirken nicht nur mit den Aufgaben des bisherigen Beirats überschneidet“, so Rüdinger. Sie erinnert daran, dass im derzeit laufenden Gesetzgebungsverfahren für das Gesundheits-Digitalagentur-Gesetz (GDAG) die gesetzliche Festlegung der Gesellschafterverhältnisse zugunsten des Bundes „weiter zementiert“ wird.

Erinnerung an Cardlink-Spezifikationen

Das BMG hatte Mitte März auch im Alleingang die Cardlink-Spezifikationen durchgedrückt. ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening zeigte sich damals geschockt, dass das Ministerium „in einer bemerkenswerten Abstimmung erstmals seine 51-Prozent-Mehrheit nutzt, um den Partikularinteressen vereinzelter Großkonzerne nachzukommen“.