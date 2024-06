Auch Clemens Tründelberg, Leiter der PTA-Schule in Eisenhüttenstadt, hatte erneut einen Appell an die Apothekenleiter*innen im Gepäck. Er schilderte, dass es weiterhin zu wenig qualifizierte Schülerinnen und Schüler gebe, die sich für den Beruf der PTA interessieren. Probleme sind seiner Meinung nach die schlechte Sichtbarkeit des Berufs, die fehlende Ausbildungsvergütung und dass es keine Aufstiegschancen in der Apotheke gibt. Tründelberg hat sich deshalb – ein neues Konzept überlegt: PTA an seiner Schule sollen die Möglichkeit bekommen, schon im ersten Ausbildungsjahr die Schule nur von Montag bis Donnerstag zu besuchen. So können sie freitags bereits nebenher in einer Apotheke arbeiten und etwas Geld verdienen. Ein Problem dabei könne allerdings der Mindestlohn sein, der dann an die ungelernte Fachkraft gezahlt werden muss und sich kaum vom Gehalt einer PKA unterscheidet. Trotzdem wirbt Tründelberg dafür, dass Apotheken mitmachen. Zudem sollten sie versuchen, über Schülerpraktika für Berufe in der Apotheke Interesse zu wecken. Werben könne man zum Beispiel mit dem weißen Kittel – der zieht nach Tründelbergs Erfahrungen auch in den Instagram-Posts der Schüler*innen gut.