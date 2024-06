Einer Untersuchung des Helmholtz-Zentrums Potsdam [1] zufolge gab es im Zeitraum von 1952 bis 1977 nur halb so viele extreme Hochwasser wie im Zeitraum 1978 bis 2002. Und in den vergangenen Jahren wurde es aufgrund der Klimaerwärmung noch schlimmer. Grundsätzlich gilt die Faustregel: Bei 1 Grad Erwärmung können rund 7 Prozent mehr Wasserdampf von der Luft aufgenommen werden [2]. Die daraus folgenden Wetter­risiken mussten wir in diesem Jahr schon zweimal erleben: Zum Jahreswechsel bedrohten steigende Pegel in Niedersachsen viele Apotheken, für die das bisher nie ein Thema war. Die Aller bei Celle „erwischte“ beispielsweise gleich zwei Filialen eines Inhabers. Und im Mai/Juni suchten die Wassermassen den Süden der Republik fast schon flächendeckend heim.

Was Extremwetter für einen Apotheker bedeuten kann, musste 2021 auch der Inhaber zweier Apotheken in Bonn und Bad Neuenahr erleben. Weil ein zentrales Regenwasser-Abflussrohr dem Starkregen nicht mehr standhalten konnte, wurde das gesamte Bonner Maximiliancenter unter Wasser gesetzt. Das Center war wochenlang geschlossen, auch weil ein durch das Wasser verursachter Kurzschluss im Inneren zu einem Brand geführt hatte. Die dortige Apotheke erlitt einen Totalschaden. Nur Tage später traf es die zweite Apotheke des Inhabers in Bad Neuenahr, hier wurde sogar das gesamte Haus Opfer der Wassermassen. Beide Apotheken wurden nicht wieder eröffnet; unter anderem, weil sie nicht hinreichend versichert waren. Und damit waren sie nicht allein, denn direkt nach der „Jahrhundertflut“ 2021 mussten rund 70 Apotheken geschlossen bleiben. Mehrere hundert Apotheken waren schwer beschädigt. Man hörte allerorten von unzulänglicher Schadenregulierung.