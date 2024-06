Während die bisherigen Lefax-Produkte vor allem bei akuten Beschwerden wie Meteorismus in der Selbstmedikation angewendet werden und als Wirkstoff in verschiedenen Dosierungen Simeticon (Lefax Enzym: plus Pankreaspulver) enthalten, soll Lefaxan protect präventiv zum Einsatz kommen und auf Basis von pflanzlichem Xyloglucan und Erbsenprotein seine Wirkung entfalten.