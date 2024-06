Darüber hinaus sieht die ABDA-Präsidentin aber auch die Gefahr einer „Qualitätsreduzierung“: „An die Abgabestellen in den Notfallzentren sollen geringere Anforderungen gestellt werden als an richtige Apotheken.“ Die vorgesehenen Abgabestellen könnten nur ein beschränktes Sortiment bereithalten. „Das birgt die Gefahr, dass der Patient nur teilweise versorgt wird oder zu ‚Notlösungen‘ gegriffen wird.“

Unklar sei auch, wie die Abgabestellen organisiert werden sollen. Overwiening dazu: „Viele Medikamente müssen dauerhaft gekühlt gelagert werden. Außerdem sind die Apotheken eine Säule des digitalen EU-Fälschungsschutzsystems. Solche Maßnahmen sind für die sichere Arzneimittelversorgung unerlässlich. Wenn die Bundesregierung in der Notdienstversorgung darauf verzichten will, riskiert sie die Sicherheit der Arzneimittelversorgung der Bevölkerung.“

Overwiening fordert, „die große Erfahrung, die die Apothekerschaft in der Notfallversorgung hat, bei ihren weiteren Überlegungen zu berücksichtigen“. Die Vor-Ort-Apotheken würden jedes Jahr mit mehr als 420.000 Notdiensten die Versorgung der Bevölkerung sichern. „Wir hätten einige digitale und innovative Versorgungsvorschläge, damit Patientinnen und Patienten auch in Zukunft nachts und am Wochenende schnell und sicher an ihre Arzneimittel kommen.“