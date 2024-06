Rechtliche Vorgaben, hohe Qualitätsansprüche und komplexe pharmazeutische Entscheidungen sind nur einige der Herausforderungen im Rezepturalltag. Im Rahmen der digitalen Fortbildungsreihe „DAV-Rezeptursommer“ unterstützt Sie der Deutsche Apotheker Verlag seit dem 10. Juni im Wochen-Rhythmus mit sechs kompakten Online-Vorträgen zu kniffligen Rezepturthemen. Die akkreditierte Veranstaltung schlägt einen Bogen von bewährten Zubereitungen wie Nasalia, Otologika oder Homöopathika bis zu innovativen Darreichungsformen. Die Ausgangsstoffprüfung, Rezeptur auf E-Rezept oder ein Blick hinter die Kulissen der ZL-Ringversuche gehören ebenfalls in den Strauß der aktuellen Themen des DAV-Rezeptursommers 2024.

Egal ob frühmorgens, in der Mittagspause oder an einem lauen Sommerabend, egal ob in der Apotheke, auf dem Balkon oder im Stadtpark, lassen Sie sich von versierten Rezepturexpert*innen durch diesen Sommer begleiten und schon wird die Lösung des nächsten Rezepturproblems für Sie ein Klacks!

