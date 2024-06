Am 15. April dieses Jahres warnte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) vor gefälschten Hilfsstoffen für Hustensäfte, die in Pakistan beschlagnahmt worden waren. Es ging um Propylenglykol, das mit Ethylenglykol verunreinigt war. Bereits im November 2022 hatte die WHO Hersteller von flüssigen Darreichungsformen dringend aufgefordert, diese vor der Verwendung auf das Vorhandensein von Verunreinigungen zu testen – insbesondere wenn Propylenglykol, Polyethylenglykol, Sorbitol und / oder Glycerin/Glycerol enthalten sind. Denn Verunreinigungen solcher Hilfsstoffe mit Diethylenglykol (DEG) und Ethylenglykol (EG) sind kein Einzelfall, worauf auch die europäische Arzneimittelbehörde EMA seit April aufmerksam macht.