„Ab 9.30 Uhr am Samstagmorgen (1. Juni) wurde der Damm überspült und das Wasser stieg in der Stadt“, berichtet Erik Egner, Inhaber der Apotheke St. Michael in Krumbach im Landkreis Günzburg zwischen Ulm und Augsburg. Am Freitagabend habe er im Fernsehen die Hochwasserwarnung gehört und nachgeschaut. „Ab 2 Uhr in der Nacht stieg das Wasser. Ab 4 Uhr war mit klar, wir müssen retten, was zu retten ist“, sagt er. Dann habe er mit Familie und Mitarbeitern alles hochgestellt was ging.

„Als dann am Morgen das Wasser kam und auf beiden Seiten trotz der Sandsäcke durch die Eingänge der Apotheke strömte, haben wir dann aufgegeben und konnten nur noch zusehen“, berichtet er. Zuvor habe er auch die Familie mit vier Kindern in Sicherheit gebracht. Es habe dann nicht lange gedauert, bis der Keller volllief. „Und da ist die Stromversorgung, die fiel dann natürlich aus.“ Binnen weniger Stunden stieg der Pegel der Kammel von normalerweise rund einem Meter auf rund 2,60 Meter an. „Alle Brücken waren überspült“, sagt Egner.