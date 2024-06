In Westfalen-Lippe war es in den Jahren 2014 und 2019 gelungen, immerhin rund 40 Prozent der Apothekerinnen und Apotheker an die Urnen zu locken. Im bundesweiten Vergleich belegt die AKWL damit in puncto Wahlbeteiligung einen der vorderen Plätze. Dennoch versucht man auch hier, den Berufsstand für den Stellenwert solcher Abstimmungen zu sensibilisieren. Jetzt bekommt die Kammer prominente Unterstützung: Der Gesundheitsminister des Landes Nordrhein-Westfalen, Karl-Josef Laumann (CDU), wirbt in einer Videobotschaft an die Apothekerinnen und Apotheker dafür, ein Zeichen zu setzen und sich an der aktuell laufenden Kammerwahl zu beteiligen.

Laumann: „Bin ein großer Anhänger des Kammersystems“

„Sie wissen, dass ich ein Politiker bin, der sehr stark für die inhabergeführte Apotheke eintritt“, sagt Laumann in dem Video. Wichtig sei ihm in diesem Zusammenhang auch die Freiberuflichkeit, für die das Kammersystem eine Stütze ist. „Ich bin ein großer Anhänger des Kammersystems, weil es eben auch bedeutet, dass der Staat nicht alles selber macht, sondern dass wir es den Berufen selber überlassen, sich zu organisieren“, betont der Minister. Dafür sei die Kammer „eine gute Erfindung“.

Doch Kammern können Laumann zufolge nur stark sein, wenn ein möglichst großer Anteil ihrer Mitglieder seine Stimme abgibt. „Legitimation derjenigen, die Sie später in der Kammer repräsentieren werden, (…) hat auch immer etwas mit Wahlbeteiligung zu tun“, unterstreicht er. „Ich wäre sehr froh, wenn Sie durch eine hohe Wahlbeteiligung deutlich machen würden, dass das Kammersystem nichts von gestern ist, sondern dass hier der Berufsstand ganz klar sagt: Das möchten wir auch für die Zukunft erhalten.“

Sehen Sie sich jetzt das vollständige Video an: