An diesem Mittwoch finden verschiedene Wartungsarbeiten in der Telematikinfrastruktur (TI) statt, die auch zu Beeinträchtigungen in Apotheken führen können. Wie die Gematik mitteilt, wird Bitmarck in der Zeit zwischen 18 Uhr bis etwa Mitternacht Servicemaßnahmen zur Umstellung des Fachdienstes KIM v1.0 auf die Version v1.5 umsetzen. In der Zeit kann es zu Abweisungen von KIM-Nachrichten kommen. Laut Gematik soll in solchen Fällen die Zusendung wiederholt werden.

In der Zeit zwischen 22:30 und 01:00 Uhr wir die sektorale IDP von T-Systems International gewartet. Es kommt zu einem Ausfall der Nutzung der Gesundheits-ID für verschiedene digitale Gesundheitsanwendungen für Versicherte der Krankenkasse Barmer.

Die Anmeldung via GesundheitsID ist für die Versicherten der Barmer in der E-Rezept-App in dieser Zeit nicht möglich, so die Gematik. Die Einlösewege via eGK, Ausdruck oder App mit PIN sind nicht betroffen.