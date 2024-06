Für einen Strandurlaub am Mittelmeer oder an der Nordsee gibt es also durchaus ein paar Dinge, die in der Reiseapotheke nicht fehlen dürfen: Wunddesinfektionsspray, eine spitze, gut greifende Pinzette, sowie Schmerz­mittel, beispielsweise Ibu­profen in schnell freisetzenden oralen Darreichungsformen sollten im Idealfall mit an den Strand genommen werden. Wenn in der Beratung dann noch der Tipp mit Thermoskanne und Plastiktüte gegeben wird, sind die Urlauber für Notfälle gut ausgestattet.