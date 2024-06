Kinder wissen schon von klein auf, was eine Apotheke ist. Doch die wenigsten Kinder wissen, dass die Apotheke viel mehr ist als eine Abgabestelle von Medizin und Medizini und ihnen ist nicht klar, was alles im Hintergrund passiert. Es ist also an der Zeit, Kinder für Apotheken und die Pharmazie zu begeistern und zu erklären, wie viel Spaß man in der Apotheke haben kann!