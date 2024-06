Was beeinflusst das menschliche Essverhalten? Sicherlich denken Sie bei dieser Frage zunächst an die Hormone Ghrelin und Leptin, die am Hunger- und Sättigungsgefühl beteiligt sind. Der Neurorezeptor Latrophilin-1 wurde bisher mit dem Aufbau von Synapsen in Verbindung gebracht.