Die bayerische Landesapothekerkammer (BLAK) hat am Montag über die Aktion „Apotheke mit Herz“ in einer Online-Pressekonferenz informiert. Anlässlich des bundesweiten Tags der Apotheke bieten etwa 150 Apotheken in Bayern und Nordrhein-Westfalen vom 3. bis zum 8. Juni die kostenlose Bestimmung des Herzalters für Menschen zwischen 20 und 75 Jahren an. Werbeplakate und Flyer stellt die BLAK über die Internetseite des WIPIG zur Verfügung.