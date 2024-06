Die EMA arbeitet in der „OPEN“-Initiative mit Zulassungsbehörden außerhalb der EU zusammen. So waren bei den EMA-Beratungen zur Ixchiq-Zulassungsempfehlung auch die Weltgesundheitsorganisation und die brasilianische Arzneimittelbehörde beteiligt. Angesichts des großen, globalen Interesses für die öffentliche Gesundheit wurde die Zulassung außerdem in einem beschleunigten Verfahren geprüft.